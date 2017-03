Carnaval termina com redução de 36% no número de mortes nas estradas federais de Santa Catarina

Carnaval 02/03/2017 | 10h32 Atualizada em

Encerrada na noite desta quarta-feira, a operação de Carnaval nas estradas federais terminou com redução no número de óbitos em Santa Catarina. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste ano foram 170 acidentes, 167 feridos e apenas sete mortes. Comparado a 2016, quando 11 pessoas perderam a vida em BRs catarinenses, 2017 registrou 36% menos mortes.

Nos seis dias de festas, os policiais extraíram 4.858 autos de infração por motivos diversos. Os radares fotográficos registraram, ainda, 11.150 imagens de veículos em excesso de velocidade. E apesar do rigor da lei seca, 204 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

Apesar da reincidência no índice de multas de embriaguez e excesso de velocidade, o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini acredita que redução no número de mortes tem relação com o modelo de abordagem adotado neste ano.

— Este ano a PRF implantou um novo modelo de patrulhamento em pontos de maior criticidade, onde haveria maior probabilidade de ocorrências graves.Os motoristas também agiram com maior responsabilidade, atendendo ao apelo da polícia de da imprensa.

Além das sete mortes nas estradas federais, a Polícia Rodoviária Estadual registrou dos óbitos nas SCs pelo Estado. A primeira ocorreu na sábado SC-410 em Nova Trento, na Grande Florianópolis. Na noite de segunda-feira, 27, um homem de 45 morreu na SC-355, em Treze Tílias.



Mortes nas BRs

Acidente em na BR-282 em Lages, no Sul de SC, deixou uma criança de seis anos morta Foto: PRF / Agência RBS

Duas mortes aconteceram em colisões frontais na BR-282 em Lages e Rancho Queimado e uma em capotamento na BR-280 em Irineópolis. Mas o acidente mais grave foi na noite de ontem, na BR-470 em Indaial, quando quatro ocupantes de um carro morreram em uma colisão frontal.

