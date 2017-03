Casa Branca 'não lembra' de reunião de Trump com embaixador russo

Washington 07/03/2017 | 21h10

A Casa Branca negou nesta terça-feira versões de que Donald Trump se reuniu com o embaixador da Rússia quando era candidato à presidência dos Estados Unidos, em abril do ano passado.

Em meio a versões de que Trump se reuniu em 27 de abril com o embaixador russo Sergey Kislyak no hotel Mayflower de Washington, a Casa Branca informou que "não lembra" disto.

Trump esteve neste dia no hotel para realizar uma conferência sobre política externa.

A embaixada russa não emitiu comentários ao ser questionada sobre o caso.

"Vários embaixadores estavam presentes" para assistir à conferência do atual presidente e à recepção prévia, organizada pelo Center for the National Interest, declarou a porta-voz da presidência Sarah Sanders à AFP.

"O senhor Trump permaneceu na recepção por cerca de cinco minutos e depois seguiu direto para o palco. Não lembramos que ele tenha apertado a mão de alguém na recepção e não éramos responsáveis pelo convite e seleção" dos assistentes.

As embaixadas em Washington mantêm habitualmente contatos com as campanhas presidenciais republicana e democrata, mas após uma eleição marcada pela suspeita de que Moscou tentou ajudar Trump, os contatos de Kislyak estão sob intensa pesquisa.

O assessor de Segurança Nacional de Trump Michael Flynn foi obrigado a renunciar quando se revelou que omitiu suas reuniões com o embaixador russo. Posteriormente, o Procurador-Geral Jeff Sessions foi acusado de manter contatos com Moscou.

