Cerca de 45.000 deslocados por combates no Iêmen

Dubai 01/03/2017 | 13h55

Cerca de 45.000 civis fugiram dos combates na região de Mokha, sudoeste do Iêmen, e correm o risco de ter de voltar a fugir devido às batalhas que causam estragos no litoral do Mar Vermelho, segundo a ONU.

"Cifras recolhidas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) mostram que cerca de 45.000 pessoas fugiram nas últimas semanas de Mokha e de Dhubab", outra cidade litorânea, segundo a porta-voz da Acnur para o Iêmen, Shabia Mantoo.

As forças governamentais iemenitas, apoiadas pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, lançaram no início de janeiro uma grande ofensiva para tirar dos rebeldes xiitas huthis, acusador de contar com o apoio do Irã, todas as zonas costeiras do oeste do Iêmen.

Mokha, importante porto no Mar Vermelho, foi retomado no início de de fevereiro pelas forças pró-governamentais, que expulsaram os huthis em violentos combates, deixando centenas de mortos nos dois lados.

* AFP