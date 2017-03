Chanceler alemã pede que a Turquia mantenha a 'cabeça fria'

Berlim 06/03/2017 | 08h43

A chanceler alemã Angela Merkel pediu que todos mantenham a cabeça fria na atual crise diplomática entre Alemanha e Turquia depois que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou Berlim de "práticas nazistas".

"Sejamos críticos quando necessário, mas não percamos de vista o significado de nossa associação, de nossa relação estreita. Vamos manter a cabeça fria", declarou o porta-voz de Merkel, Seffen Seibert.

"Rejeitamos a comparação da política da Alemanha democrática à do nacional-socialismo. De forma geral, as comparações com o nazismo são sempre absurdas e fora de lugar, pois consistem em minimizar os crimes contra a Humanidade do nacional-socialismo", acrescentou.

Mais cedo, as declarações do presidente Erdogan após a proibição de vários eventos de apoio ao governo turco em território alemão fora tachadas de "absolutamente inaceitáveis", segundo Peter Altmeier, chefe da Chancelaria Federal.

"O governo vai deixar isto muito claro a Turquia", disse Altmeier, ministro alemão de Assuntos Especiais, principal colaborador da chanceler Angela Merkel, ao canal público ARD.

"Não há nenhuma razão para permitir que sejamos censurados por isto", completou Altmeier.

No domingo, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou a Alemanha de "práticas nazistas" após a proibição de vários comícios programados pela comunidade turca para apoiar o "Sim" no referendo constitucional que a Turquia celebra em 16 de abril e que pretende fortalecer o poder presidencial.

"Suas práticas não são diferentes das dos nazistas", declarou Erdogan em um comício em Istambul a favor do referendo sobre a ampliação de seus poderes.

"Acreditava que a Alemanha havia renunciado há tempos (a essas práticas). Nós nos enganamos", acrescentou.

* AFP