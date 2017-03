Chapecoense terá torcida de venezuelanos e colombianos na estreia na Libertadores

#ChapeNaLibertadores 07/03/2017 | 17h44 Atualizada em

Venezuelano veste a camisa da Chape no hotel onde a delegação brasileira está hospedada

Venezuelano veste a camisa da Chape no hotel onde a delegação brasileira está hospedada Foto: Pedro Rocha / RBS TV

Na sua partida de estreia na Libertadores da América, às 21h45min desta terça-feira contra o Zulia, na Venezuela, a Chapecoense não contará apenas com o apoio da torcida brasileira. Colombianos e venezuelanos também estarão atentos e torcendo pelo Verdão. Após a tragédia de novembro passado, muitas pessoas de diversas partes do mundo começaram a torcer pelo time catarinense.

No hotel em que a Chape está hospedada na cidade de Maracaibo, venezuelanos vestem o manto do Verdão e dizem estar admirados e contentes pela clube ter ser reconstruído depois do acidente aéreo. Colombianos também viajaram para a Venezuela para torcer pela Chape.

O repórter da RBS TV, Pedro Rocha, que está acompanhando o dia a dia da Chape na Venezuela, conta que a expectativa é de casa cheia no estádio Pachencho. São esperados 40 mil torcedores. Por causa da grave crise política e econômica daquele país, as ruas da cidade de Maracaibo estão desertas e há a recomendação expressa de não sair do hotel em hipótese alguma.

Mas, dentro de campo a expectativa é de que o Verdão faça um bom jogo e que saia vitorioso. Torcida não irá faltar. O presidente da Chapecoense, Plínio David De Nês Filho espera um duelo pegado na noite desta terça-feira.

- Não é um jogo fácil, nenhum jogo é fácil, ainda mais jogo de Libertadores, onde a condição física é muito exigida. Mas nós estamos preparados para fazer uma boa partida dentro das características nossas - disse o dirigente da Chape.

