China promete defesa resoluta após instalação de escudo antimísseis

Pequim 07/03/2017 | 06h15

A China defenderá "com determinação" sua segurança após a instalação do escudo antimísseis americano THAAD na Coreia do Sul, anunciou nesta terça-feira o ministério das Relações Exteriores.

"A China tomará resolutamente as medidas necessárias para defender os próprios interesses (em termos) de segurança", afirmou o porta-voz do ministério, Geng Shuang.

"Todas as consequências decorrentes disto serão suportadas por Estados Unidos e Coreia do Sul", completou.

Washington anunciou na segunda-feira à noite o início da instalação de elementos do sistema antimísseis na Coreia do Sul, um dia depois da Coreia do Norte ter disparado quatro mísseis - três deles caíram no Mar do Japão.

"Pedimos a todas as partes que detenham a instalação e que não sigam por este mau caminho", afirmou Geng.

A China considera que o sistema THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) e seu potente radar podem reduzir a eficiência de seus próprios sistemas de mísseis.

Pequim adotou nos últimos meses uma série de medidas consideradas pela Coreia do Sul como sanções econômicas pelo projeto THAAD e anulou visitas de artistas sul-coreanos a China. Também convocou um boicote ao grupo sul-coreano Lotte.

* AFP