Ciclone deixa cinco mortos em Madagascar

África 09/03/2017 | 08h09 Atualizada em

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 12 mil foram afetadas pela passagem do ciclone Enawo em Madagascar. A Agência de Gestão de Catástrofes (BNGC) também citou sete feridos e 10.288 desabrigados, a maioria em Antananarivo, capital do país, onde as pessoas começaram a abandonar suas casas na quarta-feira em consequência das fortes chuvas.



Depois de passar pela capital, o ciclone foi rebaixado pelos serviços meteorológicos de Madagascar para a categoria de depressão tropical.

Os ventos, agora, são de 65 km/h, muito abaixo das rajadas de até 290 km/h registradas na terça-feira na região norte do país.

Leia mais notícias de Mundo