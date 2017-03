Claudio Loetz: Patrício Junior deixa comando do Porto Itapoá

Livre Mercado 01/03/2017 | 07h31

O executivo Patrício Junior deixou o comando do Porto Itapoá e, em abril, anuncia seu próximo destino profissional. À frente do empreendimento portuário privado há seis anos e dois meses, começou a negociar sua saída em outubro de 2016 e finalizou acordo com os acionistas em fevereiro de 2017. Patrício não revelou para onde vai.



O porto opera com 500 mil TEUs _ o máximo de sua capacidade _ e não consegue atender a demandas adicionais. Tem projetos de expansão para quadruplicar a capacidade de movimentação de contêineres. Para tanto, espera licença ambiental da Fundação de Meio Ambiente (Fatma) do governo do Estado, uma análise demorada, porque a ampliação implicará efeitos importantes sobre a vida marinha e sobre a fauna da região. Patrício avalia:



— Certamente, o terminal continuará sua trajetória de sucesso. O Estado de Santa Catarina, para atividade portuária, é promissor.



Em outubro do ano passado, o diretor de relações públicas, Alberto Vinício Machado, apresentou à imprensa os planos de crescimento. Na sua primeira fase, em maio de 2018, o projeto prevê a construção de pátio de 100 mil metros quadrados e píer de 170 metros de comprimento.



Se o cronograma for seguido, as obras de todo o projeto ficarão prontas em 2022, quando deverá ter capacidade para movimentar dois milhões de TEUs por ano. O número significa multiplicar por quatro a atual capacidade, já integralmente tomada. A estrutura física não permite aumentar a oferta. Apesar dessa limitação, o Porto Itapoá é o mais moderno terminal privado voltado a contêineres do Brasil. E o vigésimo da América Latina em movimentação desse tipo de carga.



O Porto Itapoá pertence aos grupos Portinvest Participações S.A., dono de 70% do controle; e da Aliança (com 30%). A Portinvest é formada pelos grupos Battistella e Log-Z Logística do Brasil. A Aliança Navegação faz parte do grupo alemão Hamburg-Süd.

A segunda

Esta é a segunda mudança de direção nos principais portos catarinenses. Há duas semanas, o então presidente do Porto de São Francisco do Sul, Paulo Corsi, anunciou seu desligamento. Aceitou proposta de terminal privado menor, localizado em Itajaí, depois de dez anos como principal executivo do porto público pertencente ao Estado de Santa Catarina. O governador ainda não nomeou o substituto. Interinamente, será um executivo de dentro do porto que vai gerir o negócio, responsável por 70% da economia do município.



Aprovados

Em fevereiro, a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Joinville aprovou os estudos de impacto de vizinhança (EIvs) de dez projetos de empreendimentos residenciais, educacionais e empresariais. Entre eles, os projetos do grandioso Residencial Vice-presidente José Alencar, no bairro Ulysses Guimarães; do Senac, no Centro; do Colégio Marista, no América; e o do condomínio industrial Wanfu Investimentos e Imóveis (Yudo), na zona Norte. De todos eles, o mais complexo para se materializar é o José Alencar.



Confusão

Houve confusão no aeroporto de Joinville nesta terça-feira de Carnaval. O motivo: motorista do Uber foi cercado por grupo de taxistas. Até a polícia foi chamada para intervir e anotou as placas dos carros. O Uber, em Joinville, foi avisado. O assunto chegou a um grupo no WhatsApp, formado por empresários de diferentes segmentos, e vídeo rola na internet.



Alimentos

A Fiesc lidera missão empresarial catarinense que vai participar da Foodex Japan 2017, entre 3 e 10 de março. Aumentar os negócios do setor de alimentos _ especialmente carnes _ e abrir oportunidades de investimentos asiáticos no Estado são os objetivos. O governador Raimundo Colombo também estará lá para promover as potencialidades econômicas catarinenses.



Acionista

A Pioneer Investments Management Limited, da Irlanda, passou a deter 5,18% do capital social da Tupy. O aporte de recursos, feito em outubro, se destina, unicamente, a investimento, sem nenhum interesse em mudar o controle acionário ou alterar a administração da companhia joinvilense.

Comex

O Núcleo de Negócios Internacionais da Acij vai lançar, no dia 8, o Meeting Comex 2017, um dos maiores eventos de comércio exterior do Sul do Brasil. O evento será no dia 19 de abril, na Expoville.

Incentivo

As leis de incentivo permitem que pessoas físicas destinem até 8% do Imposto de Renda a pagar, em iniciativas culturais, sociais, esportivas e de área de saúde. Para empresas, a dedução admitida é de até 2%.

Clínica

A partir de abril, o Perini Business Park ganhará um novo empreendimento que trará ainda mais facilidade para os profissionais da região: a Clínica More. A iniciativa reunirá um time multidisciplinar da área da saúde, composto por cirurgiões-dentistas, médicos, nutricionistas e psicólogos.

Licença

A comissão central de licenciamento ambiental, da Fatma vai analisar amanhã o processo DIV 19194/CRN, que trata de licença ambiental de operação corretiva do Joinville Iate Clube, o JIC.