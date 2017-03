Colisão com ônibus de estudantes universitários mata quatro pessoas em Ipuaçu, no Oeste de SC

Acidente de trânsito 03/03/2017 | 07h18 Atualizada em

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e um ônibus com estudantes universitários matou quatro pessoas na noite desta quinta-feira em Ipuaçu, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), além de quatro mulheres mortas - três alunas e uma ocupante do carro - outras 14 pessoas se feriram. O acidente aconteceu por volta da 23h30min no km 60 da SC-480.

Na colisão, os dois veículos bateram de frente e, com a força do impacto, o ônibus tombou em um barranco às margens da rodovia. Dos 14 feridos, seis estão em estado grave e oito passam bem. Todas as vítimas foram levadas para hospitais da região. As identidades dos envolvidos ainda não foi divulgada.

Conforme a polícia, o ônibus havia saído de Xanxerê, local onde os jovens estudavam, e retornava para as cidades de São Domingos e Ipuaçu. Já o veículo, um Gol com placas de São Domingos, trafegava sentido ao município de Bom Jesus. No momento do acidente chovia bastante e as condições da rodovia não estavam boas. Apesar do indício de saída de pista, ainda não foi possível informar o que teria causado a colisão.

Além da PMRv, o Corpo de Bombeiros de Xanxerê, de São Domingos e de Abelardo Luz, e o Samu de outras cidades ajudaram nos trabalhos de resgate, que durou toda a madrugada. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) estiveram no local para iniciar uma investigação. Ambos veículos foram retirados da rodovia no início da manhã e encaminhados ao pátio da PMRv.

