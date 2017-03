Com quatro semanas consecutivas em queda, preço médio da gasolina é o mais baixo em dois meses em SC

Combustível 07/03/2017 | 18h49 Atualizada em

O preço médio do litro da gasolina segue em queda nos postos de Santa Catarina há quatro semanas consecutivas. Segundo o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado na tarde desta terça-feira, o combustível tem sido vendido em média por R$ 3,693 no Estado.

O valor é o menor desde o levantamento feito pela agência na primeira semana do ano, quando registrava a média de R$ 3,670. Depois, engatou quatro altas consecutivas, chegando a R$ 3,717 na semana entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro, apesar dos anúncios de redução de preços nas refinarias feitos pela Petrobras naquele período.

Os últimos dados foram coletados em 244 postos de Santa Catarina, de 22 municípios de todas as regiões, entre os dias 26 de fevereiro e 4 de março.



Em Santa Catarina, o menor preço encontrado pelo levantamento foi de R$ 3,299, em Brusque, e o máximo, R$ 4,05, em São Miguel do Oeste. Apesar da redução tímida, o Estado tem a 11ª menor média de preços da gasolina do país.

Florianópolis é a cidade com a média mais alta entre as pesquisadas no Estado. Com R$ 3,937, o preço cobrado na Capital é R$ 0,24 mais alto do que na média de Santa Catarina. Palhoça, São José e Biguaçu, também na Grande Florianópolis, aparecem em terceiro, quarto e quinto lugares entre os mais caros, respectivamente.

