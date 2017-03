Começa a apuração de votos na Irlanda do Norte

Belfast 03/03/2017 | 07h36

A província britânica da Irlanda do Norte iniciou nesta sexta-feira a apuração dos votos das eleições de quinta-feira, que podem provocar a suspensão da autonomia do território se o bloqueio político não for solucionado.

A contagem dos votos deve durar o dia todo. Às 22H00 GMT (19H00 de Brasília) será definido se a apuração continua durante a noite ou será suspensa até a manhã seguinte. Assim, os resultados não devem ser divulgados até sábado.

Os dois principais partidos políticos norte-irlandeses, o Partido Unionista Democrático (DUP), que defende a permanência no Reino Unido, e o Sinn Féin republicano, que sonha com a reunificação com a Irlanda, terão três semanas para alcançar um acordo de coalizão.

Mas os analistas preveem o fracasso das negociações, o que aproximaria a suspensão da autonomia e um governo da região a partir de Londres, algo que não acontece há 10 anos.

Esta é a segunda vez em menos de um ano que os norte-irlandeses comparecem às urnas para a eleição da Assembleia regional e a formação de um novo governo.

Além das eleições regionais, os norte-irlandeses também votaram no referendo sobre a União Europeia.

bur-mc-rba-al/fp