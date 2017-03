Comissões da OAB identificam falhas estruturais e de procedimento em unidades prisionais de Itajaí

SISTEMA PRISIONAL 03/03/2017 | 19h38 Atualizada em

Uma visita de representantes das comissões de assuntos prisionais da OAB de Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú reforçou a constatação de falhas estruturais e de procedimento no complexo da Canhanduba, em Itajaí. Os advogados estiveram no presídio e na penitenciária nesta sexta-feira, um dia após a última fuga.



—A grade que foi cortada dá acesso ao pátio. Nesse pátio há duas cercas para se ter o acesso externo da unidade. No momento em que entrou o caminhão, foram abertos os dois portões. Nesse momento, eles saíram. Esta é uma falha estrutural — diz o presidente da comissão de Itajaí, Leonardo Costella.

Outra falha apontada, diz o advogado, ocorreu na fiscalização. Segundo as comissões da OAB verificaram, havia objetos como lençóis e roupas amarrados nas grades.

—Isto acabava ocultando a visualização dos ferros. Nessas grades precisa haver uma vistoria minuciosa. Nos dois casos (fuga de fevereiro e desta sexta-feira) há falhas na estrutura e na fiscalização — afirma.

Conforme o representante da OAB, outra preocupação tem ligação com a entrada de materiais proibidos no complexo. Segundo Costella, há suspeitas de que objetos têm sido arremessados do lado de fora para dentro das unidades prisionais.