Computador vence jogadores profissionais de pôquer

Washington 02/03/2017 | 20h07

O programa Deepstack venceu no pôquer todos os jogadores profissionais que enfrentou recentemente, em um avanço da inteligência artificial relatado nesta quinta-feira na revista Science.

Em uma das variantes mais complexas do pôquer, a "No Limit Hold'em", o Deepstack ganhou de cerca de 30 jogadores profissionais de 17 países durante um torneio disputado em dezembro, 11 deles inscritos na Federação Internacional de Pôquer, explicaram os criadores do programa no artigo da Science.

"O pôquer é um grande desafio para a inteligência artificial porque é a quintessência do jogo com regras imperfeitas, no qual os jogadores não dispõem todos da mesma informação nem compartilham a mesma perspectiva", afirma Michael Bowling, professor da Universidade de Alberta e principal autor da pesquisa.

Foi pedido aos participantes que jogassem 3.000 mãos nas partidas durante uma maratona de quatro semanas.

O DeepStack preenche as lacunas de diferentes programas já utilizados para jogos como damas, xadrez e Go, cujas regras são completamente racionais, ao acrescentar a intuição e a capacidade de reajustar sua estratégia a cada nova decisão no jogo.

Desenvolver formas de resolução de jogos com informação imperfeita terá aplicações que vão além do pôquer, disse Michael Bowling, citando como exemplos o campo médico, para determinar o melhor tratamento, a estratégia militar e as negociações comerciais ou diplomáticas.

Em fevereiro, uma equipe de informáticos da Universidade Carnegie Mellon testou com sucesso outro programa, o Libratus, contra quatro dos melhores jogadores de pôquer do mundo durante um torneio na Filadélfia.

