Criciúma faz promoção de ingresso para partida contra o Fluminense

Copa do Brasil 06/03/2017 | 17h38 Atualizada em





Foto: Caio Marcelo / Especial





Os sócios em dia poderão comprar ingressos a preço promocional para a partida entre Criciúma e Fluminense, pela Copa do Brasil.Para o jogo de quinta-feira, 19h15min, no Heriberto Hülse, cada sócio tem o direito a dois ingressos de arquibancada, na torcida do Criciúma, pelo valor de R$ 30 cada. As entradas já estão à venda na secretaria do estádio.



Para os demais acessos, sem promoção de sócio ou para a torcida visitante, os tickets estão a venda no endereço www.ingressofacil.com.br. Para as duas torcidas, as entradas de arquibancada custam R$ 60 mais R$ 9 de taxa do site, e para as cadeiras do Criciúma, a entrada é R$ 120 mais R$ 18 de taxa.



Orientação para os sócios



Na partida entre Criciúma e Altos-PI, pela Copa do Brasil, sócios do Criciúma reclamaram da demora para a retirada dos ingressos. Parte dos torcedores conseguiu entrar já com a partida em andamento, e para evitar novos atrasos, o clube mudou alguns procedimentos. Para a partida desta quinta,o clube solicita que as entradas sejam retiradas antecipadamente.



A secretaria do clube estará aberta nesta terça e quarta-feira das 9h às 18h, e no dia do jogo contra o Fluminense, até o horário de início do jogo. Já a bilheteria e recepção no Heriberto Hülse estarão abertas das 17h às 20h na quinta-feira. Mais informações pelo (48) 3046-7550.



A venda de ingressos promocionais para sócios será na loja de artigos do clube. Para pagamentos e venda de ingressos para sócios, o atendimento será na secretaria. Na recepção, a equipe estará habilitada para atender sócios preferenciais (idosos, gestantes, necessidades especiais e pessoas com criança de colo).



Leia mais:

Em jogo de reservas, Chapecoense vence o Criciúma

Confira quanto cada time de Santa Catarina lucrou com a Copa do Brasil até agora

Primeiro confronto entre Criciúma e Fluminense será no Heriberto Hülse