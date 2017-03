Criciúma viaja com 18 jogadores para enfrentar a Chapecoense

catarinense 03/03/2017 | 15h27 Atualizada em





Carlos Eduardo marcou um belo gol de falta contra o Tubarão Foto: Fernando Ribeiro / www.criciuma.com.br / Divulgação

O Criciúma divulgou na tarde desta sexta-feira a lista com os relacionados para a última partida do turno do Catarinense. O Tigre viaja com 18 jogadores para enfrentar a Chapecoense neste sábado, às 16h, na Arena Condá. Os titulares serão poupados mais uma vez, e quem entra em campo é o time B do Criciúma.



Entre os jogadores relacionados está o meia Carlos Eduardo, que na temporada já marcou dois belos gols. O último foi na derrota por 3 a 2 contra o Tubarão, de falta, sem chances de defesa. A cobrança de bolas paradas é um dos treinos que o atleta procura fazer regularmente.



— Sensação muito boa, mas com certeza ficaria muito mais feliz se saísse com a vitória, trocaria o gol pela vitória, que é o mais importante para o clube. É um lance que sempre treinei, como bati no canto do goleiro. Quando o Edson e Luiz chegam muito fácil nos treinos, aí eu mudo o canto, consegui mudar e peguei o goleiro adiantado — comenta o meia sobre o lance.



O jovem de 20 anos, natural da Araranguá, cidade vizinha a Criciúma, está feliz com a oportunidade de defender as cores do Tigre. Ele se inspira em David Beckham e Marcos Assunção, ex-jogadores que são referência até hoje nas cobranças de bola parada. O meia deve jogar mais uma vez neste sábado, diante da Chape, e quer colocar o treinamento em prática.



— A gente tem que treinar o máximo porque a repetição deixa a gente mais perto da perfeição. Quero treinar cada vez mais para fazer gols pelo clube — destaca.



Relacionados:

Alan

Caique

Carlos Eduardo

Chico

Edson

Ferron

Flávio

Gabriel Figueiredo

Hélio Paraíba

Ianson

Jean Mangabeira

Kalil

Luiz

Maicon Silva

Natan

Nino

Pimentinha

Ricardinho



