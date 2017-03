Dagmara Spautz: Registro de flagrantes em vídeo será implantado em mais 14 cidades no Estado

Cidades 06/03/2017 | 12h19 Atualizada em

O registro audiovisual dos flagrantes, que começou como projeto-piloto na delegacia da Rua Inglaterra, em Balneário Camboriú, e em algumas unidades de Florianópolis, está em fase de implantação em outras 14 cidades no Estado.



O software reduz o tempo de tomada de depoimentos e estreita a margem para contestação, já que os relatos estão em áudio e vídeo. Em Balneário, as alegações de tortura em depoimentos foram abolidas desde a implantação do sistema.



Imposto direcionado



A prefeitura de Camboriú está em campanha para lembrar aos contribuintes que o imposto de renda devido pode ser destinado a projetos municipais para a infância, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).



O documento da declaração tem um campo específico para a destinação de recursos. A doação não tem custos, apenas dá direciona o tributo.