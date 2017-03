Detentos fazem dois agentes prisionais reféns no presídio da Canhanduba em Itajaí

Segurança 07/03/2017 | 23h35 Atualizada em

Cerca de 20 detentos do Presídio da Canhanduba fizeram dois agentes penitenciários reféns nesta terça-feira à noite. A unidade está isolada pela Polícia Militar, e há equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Comando de Operações Busca Resgate e Assalto (Cobra) tratando das negociações.



O juiz da Vara de Execuções Penais de Itajaí, Pedro Walicosky Carvalho, o diretor regional do Departamento Estadual de Administração Prisional (Deap), Juliano Stroebl, e dois promotores de Justiça também participam da negociação. Até 23h, as conversas não haviam evoluído.



Os agentes foram rendidos por volta das 19h. O Deap ainda não se pronunciou sobre o caso, mas é provável que eles tenham sido atacados pelos presos no momento da revista. Os detentos ameaçam os agentes com objetos cortantes.



As informações iniciais, de que a tomada de reféns teria sido por ordem de uma facção criminosa, ainda não foram confirmadas.



O clima na Canhanduba é tenso e não está descartada a entrada da polícia na unidade caso a situação não se resolva em breve. A última tomada de refém no presídio ocorreu em outubro do ano passado, quando detentos renderam um agente de controle terceirizado.

O presídio tem sofrido com a superlotação. Tem espaço para 644 presos, mas comporta mais de mil.



O Complexo Prisional da Canhanduba tem presídio e penitenciária. Somente este ano a penitenciária, considerada modelo, registrou duas fugas _ a última na semana passada, quando oito detentos escaparam.



As reiteradas ocorrências levaram o Deap a anunciar mudanças no sistema de segurança da unidade.