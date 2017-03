Diante do Paraná, Figueirense precisa do triunfo para recuperar a confiança do grupo

Primeira Liga 02/03/2017 | 07h15 Atualizada em

Com chances reais de classificação na Primeira Liga, o Figueirense quer aproveitar os dois jogos da primeira fase para pontuar e garantir lugar na etapa seguinte do torneio. O desafio inicial é nesta noite, às 19h15min, diante do Paraná, em Curitiba. Se vencer, o Figueira dependerá apenas de um empate no clássico com o Avaí no dia 22 de março, às 19h30min, no Estádio Orlando Scarpelli.



Fora da Copa do Brasil e sem ambições no turno do Catarinense, um avanço na Primeira Liga é importante para resgatar a confiança do grupo alvinegro e da torcida. Confiança também para o técnico Márcio Goiano, que ainda não conquistou nenhuma vitória nesta terceira passagem no comando do Furacão.

– Competição diferente, oportunidade de buscar a classificação. Eu conheço bem o treinador do Paraná, tem uma equipe leve, rápida. Vamos enfrentar um bom time, mas precisamos fazer um grande resultado – disse Goiano.

Para este compromisso, a tendência é que o jovem atacante Índio comece como titular no lugar de Gustavo Ermel, apesar do último treinamento ter sido fechado para a imprensa.

– Os jogadores tiveram chances, peguei jogos anteriores e fiz observações. Aquino, Everton, outros tiveram uma sequência, outros menos. O Índio entrou bem nesse último jogo, briga muito, temos também o Elias voltando em condições – despistou o comandante.

Ficha técnica

Paraná

Léo; Diego Tavares, Airton, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Renatinho e Matheus Carvalho (Guilherme Biteco); Bruno Cantanhede (Nathan) e Ítalo

Técnico: Wagner Lopes

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Juliano; Josa, Hélder, Yago e João Pedro; Índio e Bill.

Técnico: Márcio Goiano

Arbitragem: Renato Cardoso da Conceição auxiliado por Magno Arantes Lira e Leonardo Henrique Pereira (trio de MG).



