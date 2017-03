Divulgada a seleção do turno do Campeonato Catarinense

Os melhores 08/03/2017 | 17h01 Atualizada em

Foi divulgada nesta quarta-feira a seleção do turno do Campeonato Catarinense. O Avaí, campeão invicto da primeira fase da competição, foi o clube que mais emplacou atletas: oito. O Leão da Ilha também teve o técnico Claudinei Oliveira escolhido como o melhor do turno. Vinte e dois jogadores foram escolhidos nas votações feitas por narradores, comentaristas e repórteres dos veículos de comunicação de SC que cobrem o Estadual.

Confira os melhores de cada posição:

Goleiros

1. Kozlinski - Avaí

2. Thiago Rodrigues - Figueirense

Laterais-direitos

1. Dudu - Figueirense

2. Leandro Silva - Avaí

Zagueiros

1. Betão - Avaí

1. Bruno Alves - Figueirense

2. Alemão - Avaí

2. Rafael Silva - Criciúma

Laterais-esquerdos

1. Capa

2. Reinaldo - Chapecoense

Volantes

1. Parrudo - Inter de Lages

1. Judson - Avaí

2. Boquita - Brusque

2. Barreto - Criciúma

Meias

1. Anderson Safira - Almirante Barroso

1. Diego Jardel - Avaí

2. Alex Maranhão - Criciúma

2. Enercino - Inter de Lages

Atacantes

1. Jonatas Belusso - Brusque

1. Niltinho - Chapecoense

2. Denilson - Avaí

2. Sabiá - Metropolitano

Técnico: Claudinei Oliveira

O Top da Bola é uma iniciativa do Instituto MAPA, com apoio da Associação dos Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina, da Federação Catarinense de Futebol, da ACESC e da ACAERT. Participaram das votações narradores, comentaristas e repórteres de campo das rádios, jornais, TV's e portais.

