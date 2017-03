Drone americano mata dois homens em moto no Paquistão

Peshawar 02/03/2017 | 15h24

Um drone americano matou nesta quinta-feira dois homens que estavam em uma motocicleta numa região tribal no noroeste do Paquistão, informaram autoridades locais, no primeiro ataque do tipo no país desde a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

Os ataques com drones são muito mal vistos entre os paquistaneses por considerarem uma violação da soberania do país, embora, de acordo com documentos vazados, Islamabad e Washington tenham concordado secretamente em alguns casos no passado.

O ataque ocorreu em Sara Khwa, no distrito de Kurram, uma região tribal na fronteira com o Afeganistão.

Uma fonte do governo local, que pediu anonimato, disse que os dois homens mortos eram "militantes", mas afirmou que não poderia confirmar a sua identidade.

Uma segunda fonte confirmou o ataque e as mortes.

"O drone veio do Afeganistão e retornou após o lançamento de dois mísseis contra a moto", disse.

Um líder do Talibã afegão disse à AFP que um dos mortos era Qari Abdullah, um guarda do clã Haqqani, e o segundo, Saqib Ullah, um comandante do grupo.

A rede Haqqani é um grupo insurgente independente, mas próximo do Talibã.

O último ataque de drone americano ocorreu em maio de 2016 e matou o líder do Talibã afegão, p mulá Akhtar Mansoor, na província do Baluquistão, na fronteira com o Afeganistão.

