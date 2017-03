Duas avalanches fazem dois mortos e dois desaparecidos nos Alpes franceses

Lyon 08/03/2017 | 10h59

Dois esquiadores, incluindo um holandês, morreram e outros dois desapareceram na terça-feira em duas avalanches nos Alpes franceses, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

Um grupo de três holandeses, que esquiavam fora das pistas, foram soterrados por uma avalanche na terça-feira à tarde em Valfrejus, no departamento francês de Savoie, indicou a polícia de Modane, perto do local do acidente. Um deles morreu.

As equipes de resgate retomaram as buscas pelos outros dois nesta quarta-feira às 06H30 GMT (3h30 de Brasília), com a ajuda de um helicóptero e cães especializados em resgates.

"Aparentemente, as três pessoas não tinham sistema de detecção" em caso de avalanche, acrescentou a polícia.

Alguém deu o alerta às 18h30 GMT (15h30 de brasília), mas os investigadores acreditam que a avalanche ocorreu antes.

A segunda avalanche, que ocorreu no departamento de Hautes Alpes, matou um esquiador, cuja identidade não foi revelada pelas autoridades.

