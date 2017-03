Emplacamento de veículos novos em SC cai 9,4% em fevereiro

Indústria automotiva 06/03/2017 | 16h46 Atualizada em

O volume de emplacamentos de veículos novos apresentou uma queda de 9,4% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2016 em Santa Catarina. De acordo com dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Santa Catarina (Fenabrave-SC) nesta segunda-feira, foram 10.165 automóveis licenciados no mês passado no Estado contra 11.220 do mesmo período do ano anterior.

Os emplacamentos acumulados de janeiro e fevereiro de 2017 em relação ao mesmo período de 2016 tiveram queda de 3,77%. Quanto ao segmento de motos em Santa Catarina, as vendas tiveram queda de 13,77 % em fevereiro, em relação ao mês anterior.

A frota circulante em Santa Catarina soma, hoje, 4.713.773 veículos, sendo que a maioria é de automóveis, em um total de 2.709.494. No segmento de automóveis e comerciais leves, houve queda de 14,28% nas vendas de fevereiro, comparativamente a janeiro de 2017. Segundo o levantamento da Fenabrave-SC, 7.110 automóveis e comerciais leves foram licenciados em fevereiro de 2017.

