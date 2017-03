Empresa mexicana Cemex disposta a fornecer material para muro de Trump

México 01/03/2017 | 15h03

A fabricante de cimento mexicana Cemex está disposta, se solicitada, a fornecer o material para a construção do controverso muro ordenado pelo presidente americano Donald Trump, informou um executivo da companhia, citado nesta quarta-feira por um jornal local.

Rogelio Zambrano, presidente do conselho da Cemex, ícone da indústria mexicana e uma das maiores empresas de cimento do mundo, disse ao jornal Reforma que a empresa estaria "mais do que disposta" a fazer um orçamento para a obra.

"Não é o momento ainda, porque não temos nada de concreto", disse Zambrano, de acordo com o jornal. Mas "se alguém nos pedir uma cotação, faremos de bom grado", acrescentou.

A promessa de Trump de construir um muro ao longo dos 3.000 quilômetros de fronteira comum provocou a indignação da sociedade e do governo do México, que também rejeitou categoricamente pagar pela obra como proposto pelo presidente americano.

Consultada pela AFP, Cemex confirmou as declarações do seu executivo, mas acrescentou que até o momento não dispõe de detalhes técnicos da obra e que ninguém foi procurado.

"Se algum de nossos clientes nos pedir para cotar material, temos a responsabilidade de fazê-lo, mas isso não significa que Cemex iria participar nas obras", disse um porta-voz da empresa.

* AFP