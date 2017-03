Equador negocia acordo com Odebrecht sobre subornos

Quito 07/03/2017 | 00h12

O Equador negocia um acordo com a brasileira Odebrecht para esclarecer os subornos pagos pela construtora a funcionários equatorianos, informou nesta segunda-feira o procurador-geral, Galo Chiriboga.

"Se ocorrer o acordo entre o Estado equatoriano e a construtora brasileira Odebrecht, proponho que este seja público", disse Chiriboga em sua conta no Twitter.

O procurador, que tem conversado com representantes legais da Odebrecht, acrescentou que a "confidencialidade de um possível acordo respeitará a proteção das vítimas e das testemunhas, e a natureza da investigação".

"As investigações que tenham origem em um possível acordo de cooperação terão o tratamento de que dispõe a lei e exigirão o aval da Procuradoria Geral do Estado equatoriano", concluiu Chiriboga.

A promotoria do Equador investiga as informações do departamento de Justiça dos Estados Unidos no sentido de que a Odebrecht pagou - entre 2007 e 2016 - 33,5 milhões de dólares em subornos a funcionários equatorianos.

Segundo Chiriboga, nas conversas que manteve com representantes da Odebrecht já "se acertaram as linhas de cooperação" para esclarecer as denúncias de corrupção.

SP/lr