Equipe de Trump dividida sobre acordo do clima de Paris

Washington 03/03/2017 | 18h47

A equipe do presidente Donald Trump está profundamente dividida sobre se os Estados Unidos devem se retirar do acordo climático de Paris, informou o jornal New York Times nesta sexta-feira.

O assessor sênior Steve Bannon está pressionando o presidente a sair do acordo histórico alcançado por 194 países em dezembro de 2015 para combater o aquecimento global, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa, disseram fontes do governo e do setor energético ao jornal.

Com isso, Trump, um declarado cético do clima, cumpriria uma das suas principais promessas de campanha.

No entanto, acrescentaram as fontes, o secretário de Estado, Rex Tillerson, ex-CEO da ExxonMobil e a filha influente de Trump, Ivanka, rejeitam essa posição.

Eles temem que desistir do acordo, negociado durante o governo do ex-presidente Barack Obama, enfraqueceria a credibilidade dos Estados Unidos no exterior e danificaria os laços com os principais aliados.

Trump planeja assinar, na semana que vem, uma ordem executiva para iniciar o processo de desmantelamento das regulações da era Obama que exigem que usinas de energia reduzam as emissões de dióxido de carbono.

Essas restrições às emissões das usinas de energia são fundamentais para que os Estados Unidos cumpram os compromissos assumidos no acordo de Paris.

Embora Trump não possa desmantelar o acordo unilateralmente, ele pode iniciar o processo para uma saída dos Estados Unidos do pacto.

Os Estados Unidos são o segundo maior emissor de dióxido de carbono do mundo, depois da China, e sua saída seria um grande golpe para os esforços globais de combate às mudanças climáticas.

Mas mostraria aos apoiadores de Trump que ele está mantendo suas promessas de proteger a indústria de carvão americana.

Desde a eleição, Trump disse apenas que tem a mente aberta sobre a questão.

