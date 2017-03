Esquiadores são soterrados por avalanche nos Alpes franceses

Europa 07/03/2017 | 08h13 Atualizada em

Vários esquiadores foram soterrados por uma avalanche de neve em uma pista de esqui na estação de Tignes, nos Alpes franceses. A informação foi confirmada, nesta terça-feira, pela polícia francesa. De acordo com o jornal Le Figaro, a estação de esqui confirmou, por meio de comunicado, que não houve vítimas.



As operações de socorro são dificultadas pela falta de visibilidade que impede o transporte em helicóptero dos socorristas ao local do acidente. As equipes de resgate estão se deslocando a pé.



O Pelotão de Gendarmaria de Alta Montanha (PGHM) de Bourg-Saint-Maurice enviou quatro homens e um cão de salvamento ao local do acidente, indicou a fonte.

No momento do acidente, apenas uma das cinco pistas da estação estava aberta.

Em 13 de fevereiro, Tignes registrou um acidente em uma zona de esqui fora de pista que provocou a morte de três turistas e um instrutor.