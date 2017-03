Estreia da nova temporada do "MasterChef" e outras atrações para ver na TV na noite desta terça-feira

Dicas da programação 07/03/2017 | 19h00 Atualizada em





Henrique Fogaça (ao centro) segue no time de jurados com Erick Jacquin e Paola Carosella Foto: Carlos Reinis / Band,Divulgação

MASTERCHEF

Band, 22h30min

A nova temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça. Ana Paula Padrão e os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella voltam à TV para o reality culinário que premia o melhor cozinheiro amador do país.

THE AMERICANS

FOX Action, 1h

Matthew Rhy e Keri Russell Foto: Fox / Divulgação

Protagonizada por Keri Russell e Matthew Rhys, a série The Americans se desenvolve durante a presidência de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Elizabeth (Russel) e Philip Jennings (Rhys) formam um casal de espiões encobertos da KGB que se passam por americanos. A quinta temporada estreia logo após a virada de terça para quarta.

VIDA + BELA

GNT, 20h

Foto: André Ávila / Agencia RBS

O reality show Vida + Bela estreia nesta terça-feira no GNT. Chegou a vez de Bela Gil abrir as portas da sua casa para o programa que mostra a rotina de sua família e foca no seu estilo de vida saudável.

