EUA: novo procurador-geral se declara impedido em investigação sobre Rússia

Washington 02/03/2017 | 18h38

O secretário americano de Justiça, Jeff Sessions, anunciou nesta quinta-feira (2) que se recusará a participar de qualquer investigação sobre os contatos do comitê de campanha de Donald Trump com funcionários russos antes das eleições presidenciais do ano passado.

Em entrevista coletiva, Sessions admitiu que se reuniu duas vezes, em seu gabinete, com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak. Durante sua sabatina de confirmação do cargo, no Senado americano, ele havia omitido esses encontros.

Hoje, diante de sua casa, o ex-senador declarou à NBC: "Disse que, quando for adequado, me recusarei [a participar da investigação]. Não há dúvidas sobre isso".

