EUA: reservas de petróleo sobem mais que o esperado

Nova York 08/03/2017 | 13h43

As reservas americanas de petróleo subiram mais do que o esperado na semana encerrada na última sexta-feira, segundo dados nesta quarta-feira no Departamento de Energia.

Os inventários comerciais de petróleo subiram na semana passada em 8,2 milhões de barris, a 528,4 milhões. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam um aumento de 2 milhões de barris.

Os estoques de gasolina se reduziram em 6,6 milhões de barris. Os analistas esperavam uma queda de 32 milhões.

Os produtos destilados tiveram uma queda de 2,7 milhões de barris. Os analistas consultados por Bloomberg esperavam uma redução de um milhão de barris.

