Cairo 02/03/2017 | 13h01

A justiça egípcia absolveu nesta quinta-feira o ex-presidente Hosni Mubarak no caso da morte de manifestantes nos grandes protestos de 2011 que acabaram com seu governo depois de três décadas no poder, disse um responsável judicial.

Mubarak foi condenado à prisão perpétua em 2012, mas um tribunal de apelação ordenou um novo julgamento, no qual dois anos depois as acusações foram retiradas. A decisão desta quinta-feira do tribunal de cassação, que confirma este veredicto, é irrevogável.

* AFP