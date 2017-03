Explosão em mina deixa 8 mortos na Ucrânia

Kiev 02/03/2017 | 12h31

Uma explosão de gás grisu em uma mina no oeste da Ucrânia deixou oito mortos, anunciou a polícia.

Além disso, seis mineiros ficaram feridos e 20 conseguiram ser resgatados.

Em um comunicado, o ministério de Situação de Emergência confirmou as informações da polícia, e afirmou que todos os mineiros foram resgatados.

No total, 34 mineiros do grupo de 172 se encontravam no interior da mina no momento da explosão, uma ocorrência frequente nas minas do país que causa dezenas de mortes todos os anos.

* AFP