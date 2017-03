Exportações de SC voltam a crescer após dois anos de queda

Economia 07/03/2017 | 14h52 Atualizada em

O valor dos embarques catarinenses ao exterior cresceram 23% no primeiro bimestre de 2017, o primeiro aumento para o período após dois anos de queda consecutiva. Ao todo, as exportações alcançaram U$S 1,176 bilhão maior valor para estes dois meses desde 2014. Somente em fevereiro, as vendas somaram U$S 612 milhões, valor 12,51% maior que no mesmo período do ano passado. Os números são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

Já as importações somaram U$S 1,795 bilhão entre janeiro e fevereiro deste ano, 17% maior que o valor registrado em 2016. Em fevereiro, o Estado importou o equivalente a U$S 817 milhões, 7% a mais que no ano passado.

A balança comercial do Estado ficou deficitária em U$S 618 milhões. Desde 2010 SC fecha os anos com mais compras do que vendas devido a uma política de incentivo às importações adotada em 2009.

Soja teve o maior crescimento nas vendas



Os itens mais vendidos por SC no primeiro bimestre foram carne de aves, com alta de 36%, soja, com incremento de 95%, e carne suína, que registrou 74% de aumento.

Do lado das importações lideram, em valor comprado, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com alta de 11%, plásticos, com alta de apenas 1%, e máquinas e instrumentos mecânicos, que registrou queda de 6,27%.

No País, exportações cresceram 22,4%

A melhora dos números estaduais acompanha a tendência observada no país, conforme dados já divulgados no dia 2 de março. Em fevereiro, as vendas nacionais tiveram alta de 22,4%, e as compras, de 11,8%. No primeiro bimestre do ano, o Brasil tem um superávit acumulado de US$ 7,285 bilhões, enquanto no mesmo período de 2016 havia sido de US$ 3,958 bilhões.

Para o secretário de Comércio Exterior do MDIC, Abrão Neto, o aumento da importação de bens intermediários no país é um sinal de retomada do crescimento da economia.

— Houve um aumento consistente nas importações, sobretudo de insumos usados para produção agrícola e para produção industrial de alguns setores como eletroeletrônico, aviação, indústria química e indústria de equipamentos mecânicos, além de combustíveis e lubrificantes - analisou Neto.