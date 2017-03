Fabinho pode ganhar reforços no JEC

Futebol 06/03/2017 | 20h12

O técnico Fabinho Santos deve contar com o retorno de dois jogadores fundamentais para o JEC no duelo de quarta, às 20h30, contra o Gurupi-TO, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os laterais Caíque e Fernandinho treinam normalmente e podem ser relacionados para o confronto. A escalação deles como titulares depende das escolhas do treinador. Leia as últimas notícias sobre o Joinville Esporte Clube no AN.com.br

Confira a tabela completa e a classificação do Campeonato Catarinense Os dois jogadores estão fora há um bom tempo. Caíque não joga desde a quarta rodada, quando se lesionou na partida contra o Metropolitano, em Joinville. No duelo seguinte, diante do Avaí, foi a vez de Fernandinho se machucar. Quem está mais perto de ser escalado é Caíque. No sábado, em Brusque, Fabinho Santos confirmou em entrevista coletiva que o lateral-direito parecia estar em melhores condições do que o lateral-esquerdo Fernandinho. No entanto, como os dois treinaram normalmente, é possível que a dupla esteja em campo no começo da partida. Quem também pode ser uma novidade é o atacante Bruno Rodrigues, contratado recentemente junto ao Atlético-PR. O atleta teve a documentação encaminhada para regularização e deve ser confirmado hoje no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Se estiver ok, será relacionado para o duelo de amanhã, na Arena.

A diretoria do Joinville fará uma ação especial para o jogo contra Gurupi-TO. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, todas as torcedoras do JEC terão acesso gratuito. Para os homens, os ingressos na arquibancada vão custar(com a camisa do JEC) e R$ 40 (sem a camisa do JEC). A arquibancada coberta sai por R$ 60 e cadeiras a R$ 80.

Encontro

O Movimento Mulher Também Entende de Futebol, em parceria com o departamento de marketing do JEC, irá realizar nesta quarta, Dia Internacional da Mulher, o Primeiro Encontro das Torcedoras Jequeanas. O encontro será para as sócias do JEC e contará com sorteio de vários brindes e surpresas.O evento será na Arena, às 19h30.

O rival

O Gurupi-TO sai nesta terça, às 6 horas da manhã rumo à capital do Tocantins, Palmas. Logo depois, embarca às 11h20 para São Paulo, onde fará uma escala. A previsão é de chegada no fim da tarde em Joinville. O clube avalia o reconhecimento do gramado da Arena. Tudo dependerá do desgaste da viagem.