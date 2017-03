Faixa da Beira-mar Norte, em Florianópolis, ficará 60 dias interditada embaixo da Ponte Hercílio Luz

Trânsito 08/03/2017 | 14h50 Atualizada em

Começou na madrugada da última terça-feira a interdição da terceira faixa da Avenida Beira-mar Norte, no sentido bairros, no trecho sob a ponte Hercilio Luz. A prefeitura autorizou a obstrução por 60 dias, inicialmente, para o avanço dos trabalhos de restauração da antiga ponte. Um tapume foi colocado no trecho interditado, que tem menos de 100 metros de extensão.

Segundo Deivid Fernandes da Rosa, autoridade de trânsito da Capital, a interdição é necessária devido ao concretamento dos pilares, que ocupou também parte da calçada. Com isso, a terceira faixa será usada por pedestres e ciclistas nos próximos dois meses.

A prefeitura realizou duas interdições de um dia em fevereiro pare ver o impacto no tráfego. Agora, de acordo com Rosa, não são esperados grandes congestionamentos na cidade, a não ser em ocasiões pontuais provocadas por falhas mecânica ou acidentes.

— O maior movimento é de quem vem do elevado Rita Maria. Vai ter um pouco de impacto para quem vem da Avenida Paulo Fontes e da Rua Hoepcke, mas são bem menos carros — afirma Rosa.