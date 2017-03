Felipe Massa é o mais rápido nos treinos da F1 em Montmeló

Barcelona 07/03/2017 | 15h28

O brasileiro Felipe Massa (Williams) dominou a primeira manhã da segunda série de treinos da pré-temporada do Mundial 2017 de Fórmula 1, esta terça-feira no circuito espanhol de Montmeló, superando o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).

Massa, com pneus supermacios, completou sua melhor volta com o tempo de 1:19.726, ficando a apenas 21 milésimos do melhor tempo registrado pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) nos primeiros treinos da pré-temporada, na semana passada.

Ricciardo, com pneus ultra macios, ficou a 174 milésimos do brasileiro.

Lewis Hamilton (Mercedes), que utilizou pneus macios, foi o terceiro mais rápido, a sete décimos do brasileiro.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que completou o maior número de voltas, foi o quarto mais rápido, a mais de 1,5 segundo de Massa, mas com pneus médios.

Resultado do 1º dia da segunda sessão de treinos de pré-temporada da F1 em Barcelona:

Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:19.726 (168 voltas)

Daniel Ricciardo(AUS/Red Bull-Renault) 1:19.900 (89)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:19.906 (168)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.456 (49)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:20.924 (86)

Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:21.347 (142)

Nico Hülkenberg(ALE/Renault) 1:21.589 (57)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:21.676 (81)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:21.743 (83)

Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:22.537 (80)

Pascal Werhlein (ALE/Sauber-Ferrari) 1:23.336 (47)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:23.630 (53)

Jolyon Palmer (GBR/Renault) 1:24.790 (15)

