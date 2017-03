"Festival Internacional Lume de Cinema" apresenta 10 longas em Florianópolis e Balneário Camboriú

Agende-se 01/03/2017 | 15h40 Atualizada em

A partir desta quinta-feira, Florianópolis e Balneário Camboriú recebem a quarta edição do LIFF - Lume International Film Festival, um festival internacional de cinema realizado no Brasil para longas e curtas metragens, com foco no cinema autoral e independente. O evento acontecerá simultaneamente em mais de dez cidades brasileiras.

Por aqui, o Paradigma Cine Arte, na Capital, e o Teatro Municipal Bruno Nitz, em BC, receberão a programação do festival de 2 a 9 de março. Participam produções de países como França, Brasil, Macedônia, Grécia, Rússia, Holanda e Bulgária. A exibição dos curtas-metragens precederão a dos longas-metragens em todas as sessões. Ao todo, serão sete longas e onze curtas participantes da mostra competitiva, além de três filmes exibidos especialmente.

Clique na cidade para ver a programação completa do festival em Florianópolis e em Balneário Camboriú.

Confira a lista de longas que serão exibidos na mostra competitiva:

The Wounded Angel, por Emir Baigazin (Cazaquistão, França, Alemanha)

Still Life, por Maud Alpi (França)



Amok, por Vardan Tozija (Macedônia)



A Linha, por The Boy (Grécia)

Leste Oeste, por Rodrigo Grota (Brasil)

Jovens Infelizes, por Thiago B. Mendonça (Brasil)



Eat your bones, por Jean-Charles Hue (França)



Os filmes ganhadores da mostra competitiva terão direito a contrato de distribuição com a Lume Filmes - produtora e distribuidora de cinema de São Luís, no Maranhão.



