Figueirense busca primeira vitória fora de casa contra o Metropolitano pelo Catarinense

O Figueirense entrará em campo neste domingo, às 16h, contra o Metropolitano, no Estádio do Sesi, com algumas missões bem definidas. A primeira delas, conquistar a primeira vitória sob o comando do técnico Márcio Goiano, para devolver a confiança e a alegria para a torcida e jogadores. Desde que voltou a assumir o comando do Furacão, o treinador conquistou três empates (Avaí, Tubarão e Paraná).

A segunda missão será conquistar o primeiro triunfo jogando fora de casa. Em quatro confrontos disputados longe do Scarpelli, o Alvinegro empatou três e perdeu um. Campanha diferente da que tem o adversário de Blumenau, que não perdeu nenhuma partida atuando em seus domínios. Em três confrontos, duas vitórias e um empate.

A última missão do time da Capital é usar a partida como laboratório. O técnico Márcio Goiano pode optar por uma equipe mista para avaliar algumas peças.

– A gente vem observando nos jogos em sequência, e nessa semana tivemos mais dias para trabalhar com o grupo, então ganhamos algumas situações positivas, de atletas que ainda não entraram, então pode ser que a gente mude algumas posições. Até porque depois temos outra semana para reestrear no segundo turno – contou Goiano.

Desfalques dos dois lados

Uma baixa certa no time do Figueirense será a do volante Juliano. O atleta sentiu a coxa na partida de quinta-feira contra o Paraná pela Primeira Liga e deve ficar de fora. Com isso, Guilherme Morassi pode ganhar nova oportunidade.

No lado do Verdão, o zagueiro Júnior Fell e o volante Elber ficam de fora. Com lesões musculares, os dois foram vetados pelo departamento médico do clube. Mas, nem só de desfalques vive o técnico Cesar Paulista. Reabilitados, o meia Thiago Cristian e os atacantes Charles e Trípodi treinaram normalmente durante a semana e voltam a ser opção entre os relacionados. O clube está na oitava colocação, com oito pontos.

Ficha técnica

Metropolitano

Régis, Maranhão, Maurício, Elton e Juninho; Carrasco, Valkenedy, Willian e Mazinho; Alemão e Sabiá.

Técnico: César Paulista

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Morassi; Josa, Helder (Ferrugem), Yago (Everton) e João Pedro; Elias (Anderson Aquino) e Bill.

Técnico: Márcio Goiano

Arbiragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Helton Nunes e Luiz Gustavo Evaristo Lapa

Horário: 16h deste domingo

Estádio: Sesi, em Blumenau

