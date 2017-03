Figueirense fica no 0 a 0 com o Paraná, mas segue com chance de classificação na Primeira Liga

Em Curitiba 02/03/2017 | 21h07 Atualizada em

A noite desta quinta-feira, em Curitiba, poderia ter sido de alegria total para o Figueirense. O Alvinegro entrou em campo no Estádio Durival de Britto, contra o Paraná, e não só não saiu vitorioso porque não teve capricho para marcar os gols. Superior durante todo o jogo, válido pelo Grupo D da Primeira Liga, o time de Florianópolis fez uma boa apresentação, se movimentou, tocou bem a bola, criou oportunidades durante os 90 minutos, mas ficou por isso.

Apesar do empate em 0 a 0, o Furacão segue com chances de classificação do torneio. Para isso, precisa vencer o Avaí, já desclassificado, por, no mínimo, três gols de diferença. A partida será na quarta-feira, dia 22, às 19h30min, no Orlando Scarpelli.

Pressão inicial alvinegra

O primeiro lance de perigo do Figueirense surgiu apenas aos 25 minutos de bola rolando. Após cobrança de escanteio de João Pedro. O zagueiro Dirceu subiu, cabeceou, mas a bola saiu por muito pouco, assustando o goleiro Léo. Na jogada seguinte, mais uma chance com Yago. Ele finalizou de fora da área, chutou rasteiro, tirando tinta da trave direita do arqueiro do Paraná. Depois foi a vez de Hélder surpreender a defesa do adversário com um chute de perna esquerda de fora da área, mas, outra vez, o chute foi para fora.

Aos 37, mais uma boa chegada do Alvinegro. Pelo lado direito, Dudu chutou de canhota, obrigando o goleiro Léo a mandar para escanteio. A primeira etapa foi de sossego para o goleiro alvinegro Thiago Rodrigues, que não precisou trabalhar.

Na segunda etapa, aos 11, o atacante Bill teve a melhor oportunidade para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Figueirense (o atleta está zerado na temporada). Ele ficou livre na área, cara a cara com o goleiro Léo, era só escolher o canto, mas ele chutou fraco, nas mãos do defensor paranaense.

O Figueira volta a campo pelo Campeonato Catarinense neste domingo, às 16h, contra o Metropolitano. A partida será no Estádio do Sesi, em Blumenau.

Ficha técnica

Paraná (0)

Léo; Diego Tavares, Airton, Brock e Igor; Leandro Vilela (Alex Santana), Gabriel Dias, Renatinho e Matheus Carvalho (Nathan); Bruno e Ítalo (Felipe Alves).

Técnico: Wagner Lopes

Figueirense (0)

Thiago Rodrigues; Dudu, Dirceu, Bruno Alves e Juliano (Guilherme Morassi); Josa, Helder, Yago e João Pedro; Índio (Elias) e Bill (Everton).

Técnico: Márcio Goiano

Cartões amarelos: Bill, Elias, Guilherme Morassi (F); Airton, Felipe Alves, Bruno (P)

Arbitragem: Renato Cardoso da Conceição auxiliado por Magno Arantes Lira e Leonardo Henrique Pereira (trio de MG).

Local: Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR)

