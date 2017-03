Força-tarefa na Polícia Civil prende quadrilha de assaltantes que atuavam no Vale do Itajaí

Segurança 02/03/2017 | 17h25 Atualizada em

Uma força-tarefa entra as delegacias de Polícia Civil de Ascurra, Indaial, Rodeio e Apiúna prendeu na manhã desta quarta-feira uma quadrilha de assaltantes que agia no Vale do Itajaí. A ação de cumprimento de mandados de prisão resultou na detenção de quatro homens no bairro Ribeirão Luiz, em Apiúna. Para a polícia, as prisões resultarão em uma diminuição nos crimes de roubo a mão armada na região.

Dois suspeitos possuem 24 anos, um tem 27 e outro 33. O de 27 anos é apontado como o responsável por fornecer armas e carros para diversas quadrilhas da região.

— O grupo fazia roubos em comércio, com emprego de arma de fogo e grave ameaça. Inclusive, no mês passado, roubaram o pagamento dos funcionários de uma empresa e, em outra ocasião, uma joalheria — explica um policial que atuou na operação.



De acordo com a Polícia Civil, o assalto à empresa teve colaboração de um funcionário, que já está preso. Na semana passada, outros três homens também foram detidos por roubos na região. Todos atuavam com os suspeitos presos nesta quarta-feira.

