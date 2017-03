Forças iraquianas assumem controle da sede do governo de Mossul

Mossul 07/03/2017 | 06h05

As forças iraquianas assumiram o controle da sede do governo provincial e de uma segunda ponte e Mossul, provocando o recuo dos extremistas do grupo Estado Islâmico (EI), anunciou nesta terça-feira o comando conjunto das operações.

"Os heróis da Polícia Federal e das Forças de Intervenção Rápida (FIR) liberaram o edifício do governo da província de Nínive e controlam uma segunda ponte (a ponte Al-Hurriyah)", afirma o comunicado do comando conjunto.

As tropas do Iraque iniciaram em 19 de fevereiro uma grande ofensiva para reconquistar a zona oeste de Mossul, último reduto do EI no Iraque, mas o tempo ruim provocou uma interrupção do avanço por alguns dias.

No fim de janeiro, os soldados reconquistaram a zona leste de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, na região norte do país.

Mossul, a capital de Nínive, é dividida pelo rio Tigres. As cinco pontes que ligam as duas partes da cidade haviam sido danificadas ou destruídas.

As duas pontes retomadas pelas forças iraquianas devem facilitar, após reparos, o transporte de tropas e armas da zona leste para a oeste.

Os combates na zona oeste de Mossul provocaram a fuga de mais 50.000 pessoas, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A maior parte dos 750.000 habitantes do oeste de Mossul, área que sofre com a escassez de alimentos e medicamentos, permanece, no entanto, em suas casas.

Em junho de 2014, após uma ofensiva relâmpago, o EI assumiu o controle de amplas faixas do território ao norte e ao oeste de Bagdá.

Mas desde março de 2015, com a liberação da cidade de Tikrit, e ao longo de 2016 o Estado Islâmico perdeu quase todos os territórios que controlava.

* AFP