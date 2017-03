Mossul 07/03/2017 | 06h28

As forças de segurança iraquianas anunciaram neste terça-feira que retomaram do grupo Estado Islâmico (EI) o museu de Mossul, onde os extremistas destruíram em 2015 várias estátuas antigas a golpes de martelo.

"As unidades da Polícia Federal reconquistaram o museu arqueológico", afirmou o general Raed Chakir Jawdat.

A missão é parte da ofensiva para recuperar a zona oeste da segunda maior cidade do Iraque, o último reduto urbano do EI no país.

* AFP