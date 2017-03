General americano está confiante no avanço em Mossul

Washington 04/03/2017 | 18h17

O avanço das forças de segurança iraquianas segue conforme o previsto na ofensiva montada para retomar a cidade de Mossul das mãos do grupo Estado Islâmico (EI) - disse à AFP o general americano Rick Uribe, um dos responsáveis pelas operações terrestres da coalizão internacional.

"Seguimos o calendário (previsto) e temos bastante confiança no fato de que os iraquianos aprendem todos os dias e que continuarão avançando", destacou o general Uribe, falando por telefone de Bagdá.

"Não se enganem: quanto mais nos aproximamos do centro da cidade, mais difícil é, em função do terreno, no qual as forças iraquianas se preparam para ingressar", frisou Uribe.

Os antigos bairros de Mossul são um emaranhado de ruelas em meio a prédios muito próximos uns dos outros, o que complicará os combates.

A coalizão ajuda as tropas locais, dando-lhes treinamento e apoio aéreo. Algumas das batalhas mais violentas da guerra no Iraque aconteceram em Mossul, segunda cidade mais importante do país.

Esta semana, o chefe militar da coalizão contra o EI, o general americano Stephen Townsend, informou que cerca de 2.000 extremistas permanecem em Mossul e em seus arredores.

