General dos EUA diz que são necessárias mais tropas americanas no Afeganistão

Washington 09/03/2017 | 13h09

O chefe das forças americanas no Oriente Médio pediu nesta quinta-feira ante o Congresso em Washington o aumento das tropas no Afeganistão, invertendo a tendência dos últimos anos.

Ao ser perguntado sobre quais medidas deveriam ser tomadas para ajudar o governo afegão a recuperar a vantagem sobre os rebeldes talibãs, o general Joseph Votel considerou que "são necessários efetivos (americanos) adicionais para garantir que poderemos fazer com que a missão de ajuda e assessoramento seja mais efetiva".

Votel, que lidera o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), disse ao comitê das Forças Armadas do Senado que estava trabalhando em uma nova estratégia para sair do ponto morto no qual se encontram no conflito no Afeganistão.

* AFP