Londres 07/03/2017 | 10h21

O cantor britânico George Michael, que faleceu no dia 25 de dezembro em sua casa na cidade inglesa de Goring-on-Thames, morreu por causas naturais, afirma o relatório final do legista.

As causas da morte do artista aos 53 anos foram uma "miocardiopatia dilatada com miocardite e gordura no fígado", afirma em um comunicado Darren Salter, legista chefe do condado de Oxfordshire, o que conclui a investigação, sem necessidade de um inquérito.

* AFP