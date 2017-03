Homem é morto a tiros enquanto bebia com amigos em Chapecó

Homicídio 01/03/2017 | 09h13 Atualizada em

Um homem de 33 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira na Rua João Pedro Sotilli, no Bairro Líder, em Chapecó no Oeste de SC. Marcelo Tavares, de Xanxerê, cidade vizinha, estava na via bebendo com outros dois amigos, segundo a Polícia Militar (PM), quando um Fox preto passou pelo local e o suspeito atirou contra os três.

Marcelo, que era motorista da Apae, morreu no local, enquanto os outros dois jovens, de 23 e 24 anos, tiveram ferimentos e foram levados para o Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. Duas pessoas estariam dentro do carro que passou atirando.

Logo depois do crime, a PM encontrou e prendeu um dos suspeitos. Ele foi reconhecido pelas vítimas e levado para a Central de Polícia. A outra pessoa que estaria no veículo continua foragida. A identidade do preso não foi divulgada.

