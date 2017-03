Homem morre após batida entre jet ski e lancha em praia de Governador Celso Ramos

Grande Florianópolis 08/03/2017 | 23h01

Um homem, não teve o nome e a idade divulgados, morreu na tarde desta terça-feira após se envolver em um acidente entre um jet ski e uma lancha na praia de Armação da Piedade, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros de Florianópolis, a vítima seria condutora de uma das embarcações, mas não houve, ainda, a confirmação se era do jet ski. Não foram repassados detalhes sobre como a batida ocorreu.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Santa Catarina, emitiu uma nota em afirma estar ciente do ocorrido e que lamenta pela vítima. A nota ainda pontua que a Marinha deverá instaurar um inquérito administrativo para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.



