Homicídios crescem 169% na Capital em relação ao mesmo período de 2016

Do primeiro dia de 2017 até ontem, ao menos 37 pessoas foram assassinadas na Capital de Santa Catarina. Deste total, 35 foram registradas somente entre janeiro e fevereiro deste ano. Outras duas aconteceram na madrugada desta quarta-feira, na região continental de Florianópolis. Os números, obtidos através de consulta ao banco de dados da Secretaria do Estado da Segurança Pública (SSP), demostram um crescimento de 169% no número de assassinatos em relação a 2016 - quando 13 pessoas foram mortas na Capital.

Conforme o delegado Ênio de Matos, a explicação para o aumento considerável de assassinatos está na falta de informação repassada pelos moradores das comunidades violentas. Além disso, as ocorrências de mortes banais, após brigas entre vizinhos, parentes e amigos, aumentou.

— A questão está na falta de informação. As pessoas não estão passando mais informações para a PM. Elas estão com medo dos bandidos. E a gente vê também o aumento no número de mortes provocadas por pequenas discussões entre conhecidos. É realmente uma perda dos valores éticos.

Segundo Ênio, desde que assumiu as investigações de homicídios em Florianópolis, há oito anos, em termos de quantidade "esse é o momento mais crítico da violência na cidade".

Falta de efetivo dificulta resolução dos crimes no Continente

Em entrevista ao Diário Catarinense ontem, o diretor na Grande Florianópolis, delegado Verdi Furlanetto, admitiu que a falta de efetivo está impedindo a montagem imediata de uma força-tarefa para investigar crimes na parte Continental de Florianópolis.



— Temos dificuldades em tirar policiais de outros locais. Mas reforçar o Continente é prioridade e ao término da academia, no final de março ou início de abril, alguns policiais serão designados para atuarem na investigação de delitos pontuais no Continente — assegurou o diretor na Grande Florianópolis, delegado Verdi Furlanetto.



