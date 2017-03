Ice é reconhecido como primeiro cão guarda-vidas do país

Recorde 08/03/2017 | 18h24 Atualizada em

Ice, o labrador-estrela do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, foi reconhecido pelo RankBrasil 2017, que afere recordes nacionais, como o primeiro cão guarda-vidas do país.



Desde 16 de janeiro ele bate ponto na Praia de Cabeçudas, em Itajaí, ao lado do soldado Thiago Amorim. A função de Ice na praia é auxiliar em afogamentos com mais de uma vítima. Enquanto o guarda-vidas resgata uma pessoa, o cão leva o life belt, um flutuador, para outra.



Essa manobra é feita a uma distância segura para que a vítima não tente se apoiar no labrador. Com a ajuda do cão, há tempo para que os guarda-vidas levem uma vítima até a areia e voltem para buscar as demais.



O projeto dos cães guarda-vidas é piloto e foi desenvolvido pelo pai de Thiago, o sargento Evandro Amorim, inspirado em cães guarda-vidas que atuam na Itália. A ideia é treinar mais cães para a próxima temporada, até porque a agenda de Ice é cheia: além de resgatar vítimas de afogamento, ele também faz buscas por pessoas desaparecidas e, nas horas vagas, é cão-terapeuta no Hospital Marieta Konder Bornhausen.