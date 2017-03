Iêmen: membros da Al-Qaeda estariam entre mortos em ataque de drone

Áden 04/03/2017 | 17h16

Dois membros da Al-Qaeda teriam morrido no ataque lançado por um "drone" americano no sul do Iêmen, neste sábado (4) - informou uma autoridade de segurança local.

Nos últimos dias, Washington multiplicou seus ataques contra os extremistas que operam nesse país árabe.

Lançada em Ahwar, no sul da província de Abyan, a ofensiva com aviões não-tripulados teria atingido esses dois extremistas, que estavam em uma moto, relatou a mesma fonte.

Na sexta-feira (4), o Pentágono declarou que as forças americanas realizaram em dois dias "mais de 30 ataques" contra combatentes da Al-Qaeda na Península Arábica (Aqpa).

Washington considera a Aqpa uma das três organizações terroristas mais ameaçadoras para a segurança dos Estados Unidos. O governo americano alega que a organização se dedica a planejar ataques contra os países ocidentais.

Segundo fontes tribais e de segurança, os ataques americanos de quinta e de sexta-feiras (2 e 3) deixaram pelo menos 20 mortos nas fileiras extremistas nas províncias de Abyan, de Chabwa (sul) e de Baida (centro).

