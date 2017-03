Já na Venezuela, Chapecoense treina no local da partida de estreia contra o Zulia

#ChapeNaLibertadores 06/03/2017 | 22h00 Atualizada em

A Chapecoense desembarcou na madrugada de domingo para segunda-feira na cidade de Maracaibo, na Venvezuela, onde nesta terça-feia encara o Zulia, na estreia da Libertadores da América. Na chegada, o presidente do clube Plínio David De Nês Filho agradeceu o carinho dos torcedores que recepcionaram a delegação catarinense no aeroporto venezuelano.

Ainda nesta segunda-feira, o elenco do Verdão, comandado pelo técnico Vagner Mancini, treinou no local da partida, no Estádio José Encarnacion Romero.

- Sabemos tudo o que está envolvido, no que a equipe vai ter que mostrar dentro de campo. Temos que jogar futebol, nos sairmos bem - disse o comandante da Chape.

Em entrevista aos jornalistas na Venezuela, Mancini comentou o fato do clube ter inscrito na competição os jogadores Alan Ruschel e Neto, sobreviventes da tragédia de novembro.

- Não sei te precisar o tempo necessário para queos dois estejam mum nível de competitividade alto, mas há uma grande possibilidade que eles estejam à disposição já no jogo de volta (dia 23 de maio).

